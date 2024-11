Sicilia, torna il maltempo: diramata allerta meteo

Dopo il bel tempo, tornano piogge e temporali in Sicilia: la Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di mercoledì 6 novembre 2024. Allerta gialla per le province di Catania, Siracusa e Messina. Rovesci e possibili temporali, però, saranno diffusi su tutta l’Isola. Il bollettino è valido dalle ore 16 del 5 novembre alla fine della giornata del 6 novembre.