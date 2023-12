Siculiana, incendio in appartamento: vigili del fuoco in azione 

Fiamme a Siculiana. Un incendio la cui natura è del tutto accidentale, probabilmente a causa del camino, è divampato all’interno di un appartamento in contrada Margi, nei pressi del cimitero comunale. Il rogo è avvenuto nella serata di ieri.

Al momento dell’incendio in casa non c’era nessuno. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Presenti anche i carabinieri della locale stazione.