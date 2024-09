Siculiana più sicura, in arrivo 171mila euro per l’impianto di videosorveglianza

Il Comune di Siculiana risulta ammesso a finanziamento di 171mila euro per la realizzazione di un sistema di video-sorveglianza che prevede l’installazione di telecamere in tutti gli ingressi e le uscite del paese e in alcune zone più significative.

“Un importante obiettivo per rendere Siculiana più sicura, con un’azione preventiva e di tutela e di controllo del territorio più efficace. Il progetto verrà realizzato in stretta collaborazione con la locale Caserma dei Carabinieri e la Polizia locale”; commenta il sindaco Peppe Zambito.