Siculiana, turisti rischiano di annegare: coppia salvata dai proprietari del chiosco

Momenti di panico a Siculiana Marina dove una coppia di turisti, proveniente da Pavia, stava rischiando di annegare. Provvidenziale l’intervento del titolare del chiosco che, insieme al figlio, non ci ha pensato due volte salvando i due coniugi. Così il sindaco di Siculiana, Peppe Zambito: “Un ringraziamento al titolare del lido Sabbia D’oro di Siculiana Marina Natale Dimora che, insieme al figlio, ieri mattina è intervenuto per salvare una coppia di coniugi di Pavia. La coppia, in evidente difficoltà, a causa delle correnti, è stata tratta in salvo senza conseguenze”.