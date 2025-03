Droga e materiale esplosivo, un arresto e una denuncia

La Guardia di Finanza di Siracusa ha effettuato due significative operazioni di contrasto ai traffici illeciti, evidenziando il suo ruolo chiave nella lotta contro il crimine. Nel primo intervento, una pattuglia del Gruppo di Siracusa ha intercettato un carico di 100 chilogrammi di materiale pirotecnico detenuto in un’autovettura, portando alla denuncia del responsabile per detenzione illecita di esplosivi.

In un altro, i finanzieri della Compagnia di Noto hanno arrestato un uomo in possesso di 30 dosi di cocaina (circa 25 grammi) e 4 dosi di marijuana (circa 25 grammi), pronte per essere immesse nel mercato. Nonostante il tentativo di eliminare le prove, la prontezza delle Fiamme Gialle ha permesso il sequestro delle sostanze stupefacenti e la denuncia del responsabile all’Autorità Giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Queste operazioni sono solo una parte di un più ampio sforzo della Guardia di Finanza di Siracusa per sradicare il traffico di droga e l’uso improprio di materiali pirotecnici. Numerose sono infatti le segnalazioni al numero di pubblica utilità 117 che evidenziano non solo lo spaccio, ma l’accensione di fuochi d’artificio in alcune zone urbane non correlata a ricorrenze o festività.

Le esplosioni che ne derivano, tipico segnale degli spacciatori per indicare l’arrivo di nuove forniture di droga pronte da smerciare, disturbano il riposo notturno dei residenti e causano spavento ai bambini e agli animali domestici.