Sorpreso a rubare in un cantiere edile, arrestato 37enne

I carabinieri della stazione di Solarino (Siracusa) hanno arrestato un 37enne per furto aggravato. Il comandante della stazione e un agente della Polizia municipale sono intervenuti, liberi dal servizio, in un cantiere edile, dove avevano notato movimenti sospetti constando l’effrazione della porta di ingresso. Poco dopo hanno sorpreso il 37enne uscire con un sacco sulle spalle contenente martelletti e miscelatori per i lavori edili. L’attrezzatura recuperata, per un valore di circa mille euro, è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari.