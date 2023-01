Tv, “4 ristoranti” di Alessandro Borghese fa tappa ad Ortigia 

Il van di chef Alessandro Borghese continua a macinare chilometri da Nord a Sud dell’Italia per conoscere nuove tradizioni culinarie e scoprire come i ristoratori italiani le raccontano e propongono all’interno dei loro locali. Questa settimana si arriva nella costa orientale della Sicilia, in una zona che ha un cuore pulsante millenario, per individuare il migliore ristorante tra innovazione e tradizione dell’isola di Ortigia, a Siracusa, unica città al mondo ad avere il suo centro storico appunto su un’isola.

Nel nuovo appuntamento di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in arrivo domenica 22 su Sky e in streaming su NOW, si arriva a U’ Scogghiu, come viene chiamata nel dialetto locale la zona di Ortigia, uno stupendo intreccio di strade, piazzette e viuzze che si affaccia sul Mar Ionio e che portano al Ponte Umbertide, unico collegamento tra l’isola e il resto della città di Siracusa. È la parte più antica della città, abitata sin dall’età del bronzo e poi contesa da Greci, Fenici, Romani, Arabi, Bizantini, Spagnoli, Borboni, Austriaci: ovviamente ciascuna di queste popolazioni ha lasciato il suo segno su questo angolo di mondo, e ancora oggi esplorando tra le vie di Ortigia si rintracciano tracce risalenti a queste popolazioni.

Tra il Castello Maniace voluto da Federico II nel 1200, il tempio di Apollo di epoca greca, la Cattedrale barocca, i palazzi nobiliari del Settecento e la fonte Aretusa, dove nasce spontaneamente il papiro, ma anche i cortili, le chiese e i conventi, il centro storico di Siracusa è un mosaico di stili e culture. Lo stesso dicasi, ovviamente, per la tavola: la tradizione è molto presente nelle locande, nei bistrot e nei ristoranti eleganti della zona – tra la pasta fritta alla siracusana o alla salsa moresca e i pupetti i mucco (le polpette di pesce), tra la caponata e la matalotta (la zuppa di pesce) – ma spesso viene proposta ai clienti in chiave moderna, rielaborata.

Alessandro Borghese arriva a Ortigia per scoprire, tramite 4 ristoratori della zona, come sono riusciti a trovare un equilibrio tra innovazione e tradizione: nell’episodio dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia di domenica 22 gennaio in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, in gara ci sono ‘Alevante Restaurant’ di Igor, ‘Macallè Sicilian Bistrot’ di Maurizio, ‘La Tavernetta da Piero’ di Angela e ‘Locanda Maniace’ di Mirko.