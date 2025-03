Mandorlo in Fiore, bagno di folla per l’ultima sfilata dei gruppi folk

Ultima domenica di Mandorlo in fiore. Temperature estive e folla di gente stanno accompagnando i vari gruppi folk internazionali e locali lungo la via Atenea in una giornata in cui si respira aria di festa.

Ad aprire il corteo il gruppo delle majorette accompagnate dalla banda musicale del Liceo Empedocle, a seguire il primo cittadino Franco Miccichè, il prefetto Salvatore Caccamo e alcuni sindaci della provincia di Agrigento e il sindaco di Arsioli (Roma) Gabriele Caucci.

La sfilata terminerà in piazza Cavour, e poi alla Valle dei Templi lo spettacolo conclusivo condotto da Elenoire Casalegno e Vincenzo Galluzzo per la consegna del Tempio d’Oro.

Annullata nella tarda serata di ieri, a poche ore dalla manifestazione la tanto attesa sfilata dei carretti siciliani, uno degli eventi più tradizionali del Mandorlo in Fiore 2025; Dopo una riunione tecnica si è deciso di annullare per motivi di sicurezza la sfilata; unica proposta avanzata in extremis era stata quella di ridurre il percorso della sfilata a soli 150 metri, da Piazza Stazione fino al Viale della Vittoria, proposta che non è stata accettata dai proprietari degli equini.