A Palazzo Reale un omaggio alle donne con la mostra “Through Her Eyes” di Max Vadukul

Apre domani a Palazzo Reale di Palermo, alla vigilia della Giornata Internazionale della Donna, la mostra fotografica “Through Her Eyes” del celebre maestro contemporaneo Max Vadukul. L’esposizione è stata presentata questa mattina in anteprima alla stampa. Dopo il successo internazionale che l’ha vista protagonista a Dubai, Milano e Roma, la Fondazione Federico II, presieduta da Gaetano Galvagno, ospiterà a Palazzo Reale di Palermo, in collaborazione con la Fondazione Falcone, uno straordinario omaggio alla figura femminile raccontata attraverso l’arte senza tempo della fotografia in bianco e nero. “Through Her Eyes” è un viaggio in 14 scatti che attraversa epoche e culture esplorando le molteplici sfaccettature della donna contemporanea. Max Vadukul – con la sua sensibilità unica e il suo stile inconfondibile – offre una visione profonda e intima della femminilità immortalata nel volto e nei gesti di una musa d’eccezione: la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti. Un’interprete ricca di carisma e intensità, capace di incarnare l’animo femminile con un’energia evocativa e potente.

“Prosegue il percorso della Fondazione Federico II di interazione con mondi diversi e di respiro internazionale – afferma il presidente Gaetano Galvagno -. Gli scatti di Max Vadukul rappresentano uno splendido omaggio a una donna contemporanea dalle mille sfaccettature. La Fondazione ha voluto dedicare questa esposizione alla figura femminile proprio in concomitanza con la Giornata Internazionale della Donna”. Palermo – crocevia di storia, arte e cultura – si trasforma in uno scenario privilegiato per questa mostra, che si inserisce perfettamente nel palinsesto artistico della città. Palazzo Reale – con il suo prestigio e la sua eredità culturale – accoglie le importanti stampe in bianco e nero di Vadukul, trasformando i suoi spazi in un luogo di riflessione sul ruolo della donna nel tempo e nella società. Una celebrazione della bellezza, della forza e della resilienza femminile che trova nel capoluogo siciliano una cornice ideale tra passato e presente, tradizione e innovazione.

Vadukul dà vita a immagini che sembrano scolpite nel tempo, rivelando una bellezza autentica e potente. Le fotografie – realizzate in una villa storica lombarda – sono il risultato di un lungo processo creativo in cui l’artista ha saputo cogliere la verità del soggetto senza artifici, lasciando emergere emozioni pure e non filtrate. “Dietro il mio obiettivo, sono sempre alla ricerca di un’anima, di una storia”, afferma Vadukul. “Ludmilla – prosegue – mi ha offerto un universo da esplorare, una fonte di ispirazione inesauribile” conclude. La mostra si propone di stimolare una riflessione sulla condizione femminile e sulla sua evoluzione nel tempo, attraverso una narrazione visiva che esalta il ruolo centrale della donna nella società, nella storia e nell’arte.