Agrigento, conclusa con successo la 12° edizione del presepe vivente di Montaperto

Con l’arrivo dei Re Magi si è conclusa con successo e partecipazione la 12° edizione del presepe vivente di Montaperto ad Agrigento, storico fiore all’occhiello dell’attrazione turistica e religiosa durante le festività natalizie in città, grazie soprattutto all’impegno di tutto lo staff, composto principalmente dai montapertesi coordinati dal dottor Nino Amato. L’evento è meta di un pubblico sempre più ampio proveniente da tutta Sicilia e non solo. Infatti, quest’anno ha riscosso il record di visitatori, registrando presenze anche del nord Italia ed estere. La Natività, collocata come da tradizione in un luogo davvero suggestivo e naturale, è stato uno dei siti più apprezzati e premiato dai visitatori come “emozionante e rappresentativo”. Il percorso è stato articolato nel cuore del borgo antico, arricchito dalla rievocazione degli antichi mestieri e dalle degustazioni di prodotti a chilometro zero che ricordano e tramandano la vita rurale contadina.

L’organizzatore Nino Amato commenta: “E’ stata un’edizione entusiasmante che ci invoglia a ripeterla il prossimo anno e soprattutto a scommettere sul borgo di Montaperto. Il mio sentito ringraziamento va a tutti i visitatori che hanno deciso di regalarci alcune ore della loro giornata trascorrendola con noi, e anche ai mie cari montapertesi che hanno creduto nel progetto sin dall’inizio e che non si sono mai arresi nel sostenerci anche nei momenti di difficoltà. Grazie ai figuranti, al Comune di Agrigento che ha patrocinato l’evento, alle forze dell’ordine. Per il prossimo anno abbiamo già in cantiere alcune innovazioni, frutto anche dei consigli dei nostri visitatori e che non mancheremo di attuare. Le critiche aiutano sempre a crescere, purché siano costruttive e collaborative. Purtroppo abbiamo dovuto fare i conti anche con alcune notizie false, divulgate allo scopo soltanto di screditare il lavoro costante e l’impegno onesto di tante persone, relativamente allo stato di alloggio dei nostri animali. E’ stato sempre un nostro obiettivo, rappresentando l’antica vita contadina, mostrare come gli animali convivevano perfettamente con gli uomini, rispettando il loro benessere e le esigenze. I visitatori, grazie all’alta competenza dell’Asp di Agrigento, hanno confermato con un verbale ufficiale l’ottimo stato di salute dei nostri animali. Siamo profondamente delusi dalle illazioni e dalle notizie assolutamente false divulgate in proposito. Ciò che resta è la felicità negli occhi dei tanti bambini che hanno giocato e accarezzato i nostri amati animali, che per noi sono come persone di famiglia da tutelare e rispettare. Grazie di cuore a tutti. Ci diamo appuntamento al prossimo anno!”.