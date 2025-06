Arte, comunità e rigenerazione urbana nel cuore del Ràbato, successo per il primo evento di OltreCapitale

È partito dal quartiere storicamente più ferito di Agrigento il viaggio di OltreCapitale, con l’evento inaugurale RàbatOFF, tenutosi domenica 15 giugno in Piazza Santa Croce. Un’iniziativa autofinanziata e indipendente, realizzata con risorse minime, che ha saputo restituire vita, dignità e bellezza a uno spazio troppo a lungo dimenticato. Con il coinvolgimento di artisti, cittadini, associazioni e volontari, RàbatOFF ci ha ricordato come la cultura debba essere intesa come motore di rigenerazione e riscatto collettivo.

Performance artistiche, narrazione teatrale e momenti di partecipazione hanno scandito un pomeriggio che ha unito generazioni diverse in un sentire comune. Tra i protagonisti dell’evento: Agnese Canicattì, con una propria performance inedita; Ilaria Bordenca, interprete di un monologo originale firmato da Beniamino Biondi, che ha toccato con forza e ironia le memorie del quartiere; e i dischi in vinile di Miso Soup, per un viaggio sospeso tra passato e presente.

Un ringraziamento speciale va a Don Gelo e alla Confraternita dell’Addolorata, che hanno aperto le porte della Chiesa di Santa Croce, dimostrando fiducia e partecipazione nei confronti delle associazioni che si sono messe in gioco con OltreCapitale. Grazie anche a Vini Vella, Adriana Iacono e a tutti i volontari che hanno reso possibile questa iniziativa, senza alcun contributo economico istituzionale. Con pochi mezzi e tanta determinazione, si può fare una cultura che resta.

«Con amore, attenzione e ostinazione – dichiarano gli organizzatori di OltreCapitale – abbiamo voluto creare un momento in cui la città potesse tornare a respirare nello spirito dei suoi quartieri. Per noi, cultura significa questo: non grandi eventi calati dall’alto, ma luoghi e comunità che tornano a vivere grazie alla partecipazione delle persone.» Il successo e la partecipazione all’evento dimostrano che un’altra visione di città è possibile, basata sulla cura, sulla memoria e sulla bellezza condivisa.

OltreCapitale è un progetto culturale indipendente nato ad Agrigento per dare continuità all’anno della Capitale Italiana della Cultura, andando oltre le celebrazioni ufficiali e rimettendo al centro i territori, le storie marginalizzate e le energie di sognatori ritornati in città. Cultura, per OltreCapitale, significa prendersi cura dei luoghi e delle comunità, costruendo relazioni vere, partecipazione attiva e visioni condivise.