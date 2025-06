Migliore tesi magistrale, il primo premio alla racalmutese Giorgia Mantione

La dottoressa Giorgia Mantione si conferma tra le eccellenze di Racalmuto, ha ricevuto infatti, il prestigioso primo premio assegnato dalla Società Geografica d’Italia per la migliore tesi magistrale. La cerimonia di premiazione si è svolta presso il Palazzetto Mattei, situato in Villa Celimontana, in via della Navicella 12.

La giovane laureata, che ha conseguito il suo titolo con il massimo dei voti presso l’Università Orientale di Napoli, è stata elogiata da una commissione di esperti che ha valutato il suo elaborato tra una selezione di tesi a livello europeo. I criteri di valutazione includevano originalità, innovazione, metodologia, scelta delle tematiche e qualità dei risultati, tutti aspetti che hanno contribuito a far emergere il lavoro della Mantione come un esempio di eccellenza accademica.

Il riconoscimento rappresenta non solo un traguardo personale per la dottoressa Mantione, ma anche un importante segnale per le giovani generazioni di studiosi nel campo delle scienze geografiche, evidenziando l’importanza della ricerca e dell’impegno nella formazione accademica.