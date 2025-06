Serrati controlli sul conferimento dei rifiuti, prosegue l’attività a Canicattì

L’amministrazione comunale di Canicattì guidata dal sindaco Vincenzo Corbo ha promosso nuove azioni di controllo e monitoraggio con riferimento al corretto conferimento dei rifiuti nel territorio comunale. In particolare personale della Polizia Municipale, in collaborazione con dipendenti dell’ARO, hanno effettuato verifiche porta a porta in diverse aree del territorio urbano.

I controlli odierni hanno avuto ad oggetto, tra le altre, via Nazionale, via Manforte, via Battaglia, via Mameli, via Lepanto, via Leopardi, via Gaeta, via Cola di Rienzo, Largo Quasimodo, Via Caracciolo, ed hanno riguardato specificamente il controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei residenti nelle aree critiche ove è stato riscontrato con maggiore intensità il fenomeno dell’abbandono indiscriminato.

Nei prossimi giorni si procederà con ulteriori controlli in altre vie della Città, e gli elementi raccolti verranno incrociati con i dati in possesso degli uffici comunali competenti, al fine di identificare con precisione i responsabili di comportamenti non conformi alla normativa vigente.

L’Amministrazione Comunale continuerà incessantemente l’attività di controllo in tutto il territorio comunale, sia con riferimento alle utenze domestiche che a quelle commerciali, ed adotterà ogni azione utile a garantire il rispetto delle regole e, con esso, il decoro urbano, la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.