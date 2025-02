Carlo Conti e Alberto Angela celebrano Agrigento capitale della cultura sul palco di Sanremo 

Agrigento Capitale italiana della cultura viene celebrata sul palco dell’Ariston nella serata conclusiva del Festival di Sanremo. Ci hanno pensato il conduttore Carlo Conti e il divulgatore scientifico Alberto Angela a ricordare a milioni di telespettatori che la Città dei templi quest’anno è la capitale della cultura.

L’occasione è stata buona anche per presentare lo speciale di “Ulisse”, il programma di Alberto Angela che lunedì 17 febbraio – alle 21:30 su Raiuno – dedicherà uno speciale alla “Sicilia di Montalbano”. In occasione del centenario dalla nascita di Andrea Camilleri, la Rai dedica una puntata alla scoperta dei luoghi in cui sono state ambientate le avventure del commissario, in compagnia dei protagonisti della famosa serie.