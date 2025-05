Flavio Insinna e Giulia Fiume con “Gente di facili costumi” chiudono la stagione al Pirandello

Cresce l’attesa per l’ultimo spettacolo in cartellone della stagione del Teatro Pirandello di Agrigento: “Gente di facili costumi”, commedia scritta da Nino Marino e Nino Manfredi, diretta da Luca Manfredi eprodotta da La Pirandelliana.

A salire sul palco il 6 maggio ore 21.00 e il 7 maggio ore 17.30due interpreti d’eccezione: Flavio Insinna e Giulia Fiume, pronti a dare vita a un duetto ironico, tenero e tagliente.

La pièce racconta l’incontro-scontro tra due solitudini: Anna, in arte “Principessa” (Giulia Fiume), è una prostituta bizzarra e chiassosa che sogna di diventare giostraia; Ugo (Flavio Insinna) è un intellettuale insonne che scrive per la tv e il cinema, con l’ambizione di realizzare un film d’autore. Costretti a convivere da vicini di casa, le loro esistenze si intrecciano in una commedia dagli esiti imprevedibili, tra incomprensioni e momenti di inaspettata tenerezza.

Un testo attuale e brillante, messo in scena con cura e passione:

Scenografia di Luigi Ferrigno, Costumi di Giuseppina Maurizi, per uno spettacolo della durata di 120 minuti, diviso in due atti, prodotto nel 2024.

Biglietti disponibili online su www.fondazioneteatropirandello.it