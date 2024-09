Il sogno di Elena si infrange in finale, Ofelia Passaponti vince Miss Italia 

Il sogno di Elena Dibattista, agrigentina, si infrange nella finalissima di Porto San Giorgio. Ad essere incoronata nuova Miss Italia è Ofelia Passaponti, ventiquattrenne di Siena. Al secondo posto Elisa Armosini, sarda di Iglesias, al terzo posto si è classificata Mariama Diop, Miss Framesi Lombardia. Un percorso comunque lodevole quello di Elena che, dopo aver vinto la fascia di Miss Sicilia, era entrata tra le quindici finaliste.

L’edizione numero 85 presieduta da Martina Colombari era partita da 220 concorrenti che poi si erano ridotte a 40 e, infine, appunto 15. Elena Dibattista, 23 anni, di Agrigento, è una tennista professionista, ha partecipato a moltissimi tornei nazionali e internazionali. Grazie a questo sport ha ricevuto una borsa di studio totale in un università statunitense di divisione 1, che è la massima divisione. Si é appena laureata in questa università texana in management e marketing con lode.