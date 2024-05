Aia Agrigento, il 24 maggio la 7ª edizione del “Premio beato giudice Livatino”

Si svolgera’ a Canicatti ‘ pressso il Teatro Sociale in Via Capitano Ippolito 5 il 24 Maggio ore 17:30 la 7 Edizione del “Premio Nazionale AIA FIGC Beato Giudice Rosario Livatino” . Si tratta di un evento importante per l’ AIA tutta ma in particolare per la Sezione Arbitri di Agrigento che premia un giovane arbitro di serie A ogni anno e voluto fortemente dal suo Presidente Gero Drago e dal suo Consiglio direttivo , che coinvolge i vertici dello sport nazionale e che vedrà la presenza di autorevoli personalità del mondo dello sport, delle istituzioni, della chiesa e della magistratura tra cui il Generale Riccardo Galletta vice comandante nazionale dei Carabinieri , il sostituto procuratore della Repubblica dott. Gianluca De Leo , Don Ciotti , il Prefetto di Agrigento e tanti altri .

Manifestazione da sempre patrocinata dal Senato della Repubblica, dall’ARS , dall‘Assessorato Sport Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana ,dall’Ente nazionale del turismo e da tanti altri comuni del territorio siciliano .L’iniziativa, vuole ricordare il giudice Livatino, esempio per le nostre generazioni e testimone credibile di giustizia ed etica.