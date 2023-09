Akragas, ancora una vittoria: Di Mauro stende il Ragusa in Coppa Italia 

L’Akragas vince il derby contro il Ragusa e conquista l’accesso ai trentaduesimi di Coppa Italia di Serie D. I biancazzurri, dopo aver già sconfitto l’Igea Virtus nei preliminari, era chiamata ad un altro difficile impegno contro i “cugini” ragusani nel primo turno di Coppa. A decidere la partita è un gol di Di Mauro all’ottavo minuto.

Un match equilibrato per tutti i novanta minuti con alcune occasioni da una parte e dell’altra. La più ghiotta per gli ospiti per pareggiare è capitata sui piedi di Tuccio che al primo minuto del secondo tempo colpisce un palo clamoroso. Seconda vittoria in due partite ufficiali per l’Akragas. La squadra di mister Coppa sembra in splendida forma e si prepara all’esordio nel campionato di Serie D in programma il prossimo 10 settembre.