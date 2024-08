Akragas, presi gli under Maimone e Galiano

L’Akragas rimpolpa la batteria dei giovani con Leonardo Maimone, classe 2006, difensore centrale ma all’occorrenza terzino destro. Arriva dal Messina ma è cresciuto nel settore giovanile del Catania. Calciatore dal fisico imponente nonostante la giovane età che si è messo in luce nei primi giorni di ritiro allo stadio Esseneto. Nel recente allenamento congiunto con la Folgore è andato perfino a segno, con un perentorio colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, realizzando la rete del 3 a zero. L’Akragas lo ha tenuto d’occhio e ha deciso, senza indugi, di tesserarlo per la stagione in Serie D 2024/2025.

E nelle ultime ore la società ha concretizzato l’acquisto di un altro under. Si tratta dell’esterno offensivo Mattia Galiano, classe 2006, in arrivo dal Perugia Calcio, uno dei migliori settori giovanili in Italia. Galiano è già aggregato alla prima squadra per il ritiro pre-campionato ed è sceso in campo per i test match. Le sue prestazioni, la sua disciplina e la sua personalità hanno convinto la Società dal Patron Giuseppe Deni a ingaggiarlo per la stagione agonistica che si appresta ad entrare nel vivo.