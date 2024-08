Akragas, preso il portiere Simone Gerlero

Non si ferma il mercato dell’Akragas. La Società biancoazzurra si è assicurata le prestazioni sportive del portiere Simone Gerlero, classe 2005, alto un metro e 95 cm. L’importante operazione di mercato è stata conclusa positivamente dal Direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Gerlero, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum importante non solo in Itala ma anche all’estero.

Il nuovo portiere dell’Akragas è cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Poi ha vestito, per due stagioni, la maglia del Pinerolo in Serie D e dell’Alessandria, ancora per due anni. Poi è volato in Portogallo per vincere il campionato di seconda divisione con il National Madeira. Simone Gerlero è già a disposizione di mister Lillo Bonfatto e del preparato dei portieri Leo Pellegrino.