Akragas, sconfitta indolore con il San Luca: all’Esseneto finisce 1-2

Sconfitta casalinga per l’Akragas che nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie D perde 1-2 all’Esseneto contro il San Luca. I biancazzurri, ormai certi della salvezza a due partite dal termine del torneo, si fanno rimontare dai calabresi ancora invischiati nella lotta per non retrocedere. Succede tutto nel primo tempo. L’Akragas passa in vantaggio su calcio di rigore con Litteri. Gli ospiti la ribaltano grazie alle reti di Pelle e Diarra. Sconfitta indolore per i biancazzurri, certi di partecipare al campionato di Serie D anche il prossimo anno. L’Akragas domenica prossima andrà in trasferta a Siracusa per il derby per poi concludere la stagione davanti il proprio pubblico contro il Portici all’ultima giornata.

RISULTATI 36ª GIORNATA

Trapani – Licata 2-1

Akragas – San Luca 1-2

Locri – Reggina 1-4

Castrovillari – Portici 1-1

Ragusa – Gioiese 2-1

Sancataldese – Igea Virtus 2-0

Vibonese – Siracusa 0-1

Canicattì – Acireale 5-0