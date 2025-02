Akragas, ufficiale l’ingaggio del portiere lettone Renars Minuss

L’Akragas comunica di aver raggiunto l’accordo per l’ingaggio del giovane portiere lettone Renars Minuss, classe 2007. L’estremo difensore, considerato un talento emergente nel panorama calcistico internazionale, entra a far parte della rosa biancazzurra per rafforzare il reparto arretrato.

Minuss, cresciuto nel settore giovanile lettone, si è distinto per le sue qualità tra i pali, un’ottima reattività e una spiccata personalità, nonostante la giovane età. L’Akragas, sempre attento alla valorizzazione di giovani prospetti, punta su di lui per il presente e il futuro della squadra.

La società accoglie Renars Minuss con entusiasmo e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia biancazzurra.