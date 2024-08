L’Akragas vince il test match contro il Niscemi, formazione neo promossa in Promozione. Allenamento congiunto brioso e ricco di gol: 5-2 il finale.

In rete per la squadra di mister Lillo Bonfatto: Tuccio, Meola, Lo Faso, Grillo e Riggio.

I biancoazzurri sono scesi inizialmente in campo con questa formazione:

AKRAGAS: (4-3-3) Dregan; Iddy, Fragapane, Da Silva, Cody; Lo Faso, Garufo, Meola; Tuccio, Leveh, Grillo.