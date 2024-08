Akragas, vittoria in amichevole contro il Misilmeri

Ancora una vittoria in amichevole per l’Akragas di mister Bonfatto. I biancazzurri, nella marcia di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione, hanno superato di misura il Misilmeri, squadra che milita in Eccellenza, nel test match giocato ieri pomeriggio allo stadio Esseneto. La rete decisiva per i padroni di casa è stata messa a segno da Palazzolo. Una buona prestazione, sotto un caldo torrido, utile all’allenatore biancazzurro per provare schemi e condizione dei giocatori in vista dell’imminente inizio della nuova stagione.