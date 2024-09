Atletica, nuova vittoria per la giavellottista Parolino

Si sono svolti a Catania sabato 21 settembre i Campionati provinciali C.d.S. e individuali su pista ragazzi, abbinate alla manifestazione anche gare di categoria assoluti maschili e femminili.

L’atleta della Milone Siracusa Giusi Parolino, con m.26,16 ha vinto la gara di lancio del giavellotto, nella gara categoria assoluti.“Gareggiare nella mia amata Catania è sempre una gioia –dichiara la campionessa di giavellotto da sempre vicina a tutte le manifestazioni giovanili. “E’ stata una giornata ricca di emozioni; gareggiare accanto ai ragazzi è sempre un’esperienza bellissima che ci arricchisce con un mix di forza, luce e amore puro. Quando sei chiamata ad essere un “esempio da seguire” è una grande responsabilità e senza alcun dubbio è un onore e un privilegio che ti ripaga dei tanti sacrifici che fai per portare avanti l’attività agonista.Chi segue lo sport agonistico, sa bene che le gare a fine stagione sono sempre più difficili, ma nonostante sia arrivata stanca e non in ottima forma (per non aver recuperato le energie dopo le 3 gare disputate la settimana scorsa a Catania), sono contenta di aver portato a causa una vittoria e di aver stabilito anche la miglior prestazione nazionale ( di categoria ad anni compiuti) con il giavellotto g.600. L’unico rammarico che mi rende veramente triste è non vedere mai ragazzi agrigentini a queste competizioni“, ha concluso la Parolino.