Atletico Agrigento, un progetto a lungo termine per rilanciare il calcio agrigentino

Il calcio agrigentino ripartirà con l’Atletico Agrigento.

La società fondata da Lillo e Alessio Capraro, punterà alla valorizzazione dei giovani della provincia. A guidare il progetto, che sarà a lungo termine, sarà Michele Fodale, procuratore “Italia” di una multinazionale estera.

“Il progetto – spiega Fodale ai nostri microfoni – racchiude il desiderio e la volontà di valorizzare i giovani della provincia di Agrigento, e questo ha trovato il favore di una serie di persone di “buona volontà” che spaziano in diversi settori. L’idea – prosegue Fodale – è quella di partire con un nuovo progetto a più ampio respiro che presenterà una squadra a 11 che nella peggiore delle ipotesi partirà dalla terza categoria”.

Tuttavia parlare di categorie in questo momento è aria fritta, soprattutto dopo le famose e infauste vicende legate all’Akragas.

“Anche io ho a cuore questa maglia e questo nome – ammette Fodale – ma questo non sarà il punto fondamentale del nostro progetto. Abbiamo diversi contatti che portiamo avanti da diversi giorni e vedremo cosa accadrà. La volontà è quella di fare una “prima squadra” che potrà giocare all’Esseneto, compatibilmente con i lavori che presto partiranno. Stiamo facendo il possibile per rilanciare il nome della città. Faremo le cose nella massima trasparenza fornendo notizie alla cittadinanza di quello che è il progetto che abbiamo in mente di realizzare. E’ un progetto a lungo termine, siamo in costante contatto con i vertici federazione. Per adesso, l’unica garanzia che possiamo, è che all’interno del progetto abbiamo anche i nostri figli e dunque non possiamo che lavorare per il loro bene e per quello di tanti ragazzi che proveremo a portare in prima squadra” conclude Fodale.

Nei prossimi giorni, sarà indetta una conferenza stampa nel corso della quale sarà svelato il progetto.