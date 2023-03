Basket, la Fortitudo sfida Piacenza al Palamoncada

Si appresta a terminare la prima fase del campionato che vede la Fortitudo Agrigento già salva e pronta ad ospitare Piacenza domenica 5 marzo alle ore 18. Per la squadra di coach Cagnardi è importante vincere per non abbassare la guardia in vista della fase a orologio e le due squadre si distanziano solamente per due punti. Agrigento al Palamoncada ha dimostrato di essere quasi imbattibile, solamente Milano e Cremona sono riuscite nel tentativo di strappare due punti, Piacenza arriva da una vittoria importante contro Treviglio. Ecco le parole dell’assistant coach Giacomo Cardelli in vista della partita: “Affrontiamo Assigeco Piacenza, sesta forza del campionato, squadra che lo scorso anno ha disputato la semifinale playoff per salire in serie A.

La squadra di coach Salieri ha fin qui disputato un buonissima stagione; con 3 vittorie nelle ultime 4 partite, due in trasferta sui campi ostici di Latina e Cantù e una in casa contro Treviglio, si sono guadagnati il match-point per entrare nelle prime 6 posizioni e garantirsi l’accesso i playoff.

Dal canto nostro, sappiamo che con una vittoria raggiungeremmo in classifica proprio l’Assigeco e avremmo la possibilità di giocarci l’accesso ai primi 6 posti fino all’ultima giornata.

Per farlo servirà una prova difensiva di grande attitudine e fisicità per poi sprigionare le nostre migliori qualità nella metà campo offensiva.

Il PalaMoncada sarà come sempre un fattore; la spinta del 6^uomo è sempre stata importante per noi e continuerà ad esserlo fino al termine della stagione”.

Appuntamento domenica al Palamoncada alle ore 18.