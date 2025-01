La Fortitudo si impone a Piacenza 91-81

La Fortitudo Agrigento si impone a Piacenza per 81-91 interrompendo il momento positivo della Bakery. I biancazzurri hanno mostrato un grande talento offensivo ed hanno approfittato delle palle perse dagli avversari per prendere il controllo della partita. Il match prende subito la giusta piega per i ragazzi di coach Quilici che conquistano un vantaggio considerevole già dai primi minuti di gioco, con Giulio Marini protagonista con 11 punti (a fine partita ne metterà a segno 23). Nel secondo quarto il distacco rimane ampio ma i biancorossi riescono ad accorciare fino a -6 prima che Scarponi riporti a +12 il vantaggio della Fortitudo. Vantaggio che nel terzo quarto raggiunge addirittura i 21 punti, ridotto a 11 a fine quarto. Tuttavia la Bakery non riesce a riprendere in mano la partita che sfugge sotto i colpi di una scatenata Fortitudo.