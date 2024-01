Akragas, il match contro la Gioiese a porte chiuse dopo i disordini nel derby con il Licata 

La partita Akragas-Nuova Gioiese di domenica 14 gennaio alle ore 14:30 si disputerà a porte chiuse. Questa la decisione del giudice sportivo della Serie D dopo i disordini avvenuti nel derby con il Licata a Ravanusa. Ecco i motivi della decisione: “Euro 3.500,00 e una gara a porte chiuse Akragas 2018 SRL, per avere propri sostenitori, nel corso della gara, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (11 petardi e fumogeni) che veniva lanciato sul campo per destinazione e sul terreno di gioco. In particolare, 3 petardi esplodevano sul terreno di gioco a meno di due metri da un A.A. provocando temporaneo stordimento all’Ufficiale di gara e costringendo l’Arbitro a sospendere il gioco per circa 2 minuti. Inoltre, la società non ottemperava all’’obbligo di assistenza medica durante la gara.” La Società dell’Akragas rende noto, così come disposto dalla Lega Nazionale Dilettanti, che gli unici autorizzati ad accedere allo stadio saranno i possessori dei tesserini Figc e Coni, i giornalisti, le forze dell’ordine e i 40 tesserati in seno all’Akragas.