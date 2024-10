Racalmuto, si barrica in casa con i figli dopo lite: carabinieri fanno irruzione nell’appartamento 

Momenti di tensione a Racalmuto. Una donna si è barricata in casa con i suoi due figli, quattro e sette anni, dopo una lite in famiglia avvenuta alle prime luci dell’alba. La ragazza, che non avrebbe mai minacciato di far del male ai piccoli, era comunque in un evidente stato di agitazione. Per questo motivo i carabinieri, giunti dopo le segnalazioni dei vicini, hanno deciso di fare irruzione nell’appartamento e mettere in sicurezza la zona. La donna non ha opposto resistenza, si è fatta trovare seduta sul divano. I bambini stanno bene ma sono chiaramente spaventati e scossi.

I militari dell’Arma sono entrati, con l’ausilio di una scala dei Vigili del fuoco, dal balcone dell’abitazione situata al primo piano di un condominio. Sul posto è presente anche il pm di turno, il sostituto procuratore Elenia Manno. Non sono ancora del tutto chiari i motivi che hanno spinta la ragazza a barricarsi in casa con i figli per diverse ore. La donna, secondo quanto appreso, sarebbe da tempo in cura. Questa mattina i segnali di nervosismo poi culminati con attimi di forte tensione anche nei confronti del marito, nel frattempo giunto sul posto.