Grande vittoria dell’Unitas Sciacca a Gela 

Prova d’autorità dell’Unitas Sciacca sul campo del Gela. La nuova formazione ha vinto 2 a 0 grazie alle reti di Niosi nel primo tempo e Concialdi su rigore nella ripresa. Per la formazione saccense è un ottimo esordio nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza. Domenica prossima 8 settembre, la gara di ritorno allo stadio ‘Nino Vaccara’ di Mazara del Vallo.

Novità importante per quanto riguarda la campagna abbonamenti: per coloro che si dovessero abbonare entro domenica mattina, ingresso gratuito per l’incontro di ritorno con il Gela. Valgono tutti gli abbonamenti esclusi i mini.