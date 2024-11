Serie D, il Favara vince e convince: 1-3 al Pompei e sesto posto in classifica 

Importante vittoria in trasferta del Favara che si impone per 1-3 a Pompei e conquista tre punti che lo proiettano al sesto posto in classifica. I gialloblù vincono e convincono sebbene siano proprio i padroni di casa a passare in vantaggio con un calcio di rigore di Di Piazza al 13º. Il Favara non si scompone e reagisce trovando il pareggio prima della fine del primo tempo con Palma.

Nella ripresa i gialloblù macinano gioco e creano diverse occasioni per il raddoppio. A dieci minuti dal triplice fischio ci pensa Scalia a ribaltare il punteggio con un gran tiro all’incrocio dei pali. A chiudere il match è Siaka Outtara con una splendida rovesciata dal limite dell’area. Favara che grazie alla vittoria in Campania sale al sesto posto in classifica. Domenica al Bruccoleri arriva il Siracusa.