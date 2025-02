Serie D, la Vibonese travolge il Favara 4-0

Una sconfitta dura per il Castrum Favara fuori casa. Bel primo tempo dei gialloblu su un campo appesantito dalla pioggia e con il pallone che fa fatica a rimbalzare. Oltre al rigore parato da Scuffia, da segnalare una perla di Varela. Favara vicino al vantaggio anche con Baglione e Varela in altre due occasioni. Contro una Vibonese forte e ben messa in campo gli uomini di Infantino rientrano negli spogliatoi per la pausa con un primo tempo perfetto. Nella ripresa la Vibonese ha messo un 1-2 micidiale in due minuti. Buona la reazione della squadra di Infantino per riaprire la partita ma i calabresi si sono confermati squadra cinica che ha capitalizzato le conclusioni in porta.

“Ci portiamo a casa la consapevolezza di una bella prestazione. Non muove la classifica ma dimostra che la squadra c’è e che già da domenica prossima con il Paternò c’è fame di ritornare a fare punti. Vibonese squadra forte ed esperta ha meritato la vittoria”, ha dichiarato Pietro Infantino.