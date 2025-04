Castrumfavara, Varela riacciuffa la Nuova Igea Virtus: 1-1 al “Bruccoleri”

Termina con il risultato di 1-1 la partita tra CastrumFavara e Nuova Igea Virtus valida per la trentesima giornata del campionato di Serie D. La squadra di mister Infantino aveva bisogno di conquistare il bottino pieno ma al termine dei novanta minuti esce dal “Bruccoleri” con uno soltanto. A passare in vantaggio sono gli ospiti con un gran gol di Calafiore al 19º.

Nella ripresa i padroni di casa hanno almeno tre occasioni nitide per pareggiare i conti ma l’estremo difensore della Nuova Igea è superlativo. Pareggio che comunque arriva al 61º con Varela. La gara è iniziata con oltre mezz’ora di ritardo a causa di un infortunio del guardalinee. Favara che, dopo i sei punti “persi” in seguito al ritiro dell’Akragas, si ritrova invischiata nella lotta playlout. Domenica i gialloblù giocheranno in trasferta con la Scafatese.