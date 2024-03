Città di Canicattì C5 continua a vincere: battuto anche l’Acireale in trasferta

Finisce con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 contro l’Acireale gara valevole per la diciottesima giornata del campionato regionale di calcio a 5, tre punti importantissimi quelli conquistati dai ragazzi del Canicattì sul parquet del Pala San Luigi di Acireale, in una partita difficile, contro un avversario tosto e ben organizzato.

Partita emozionante e di sacrificio, dove i ragazzi biancorossi mettono alle corde la squadra di casa per tutti i 60 minuti, combattono e creano una marea di occasioni imbattendosi contro pali e traverse e soprattutto contro un avversario che sicuramente non merita la bassa posizione che occupa in classifica e che difende con i denti la porta di un portiere davvero bravo.

Per l’intera partita, i ragazzi di mister Calandra, creano trame di gioco cambiando spesso tema tattico, ma il risultato rimane sempre bloccato sullo 0 – 0, fino a quando, a 5 minuti dalla fine, un’imbucata di Corsino mette davanti all’area avversaria Provvidenza che con il mancino mette a segno la rete che sancirà il risultato finale.

Grande prova dei ragazzi biancorossi che portano a casa un’altra vittoria fondamentale per la classifica, sfoderando anche una condizione fisica impeccabile grazie al grande lavoro del preparatore atletico Alessio Gambino.

Un successo più che meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.

Decisivo il gol del biancorosso: Provvidenza Domenico.