Coppa Italia, subito derby al primo turno: sarà Akragas-Licata

Inizio della stagione con il botto per l’Akragas che nel primo turno di Coppa Italia sfiderà il Licata in uno dei derby più sentiti della Sicilia. Il match è in programma il prossimo 1 settembre, calcio di inizio alle ore 15, allo stadio Esseneto. Il match sarà una gara secca e chi vince accederà direttamente al secondo turno. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti si andrà ai calci di rigore.