“Csi Cup”, al via la prima edizione in concomitanza con il memorial “Giovanni Messina”

Il CSI Agrigento, guidato dal Presidente Giuseppe Daniele Messina, ha annunciato ufficialmente il lancio della 1ª edizione della CSI CUP, manifestazione sportiva rivolta ai più giovani e alla promozione dello sport. L’evento si svolgerà in concomitanza con il 2° Memorial “Giovanni Messina”, dedicato alla memoria di una figura storica del Centro Sportivo Italiano, da sempre punto di riferimento nella promozione sportiva del territorio agrigentino.

Sono già aperte le iscrizioni per i tornei, con scadenza fissata al 30 maggio. Il primo incontro è previsto per venerdì 6 giugno. Ulteriori dettagli, come luogo e orario, verranno comunicati successivamente. Le competizioni previste includono: Calcio a 5: categorie Under 8 e Under 10 e Calcio a 7: categoria Under 12 e Categoria Ragazzi. Per partecipare o ricevere ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione scrivendo a csiagrigento@gmail.com oppure telefonando al 320-4430431. L’iniziativa punta a coinvolgere giovani atleti, promuovere i valori dello sport e ricordare con affetto Giovanni Messina, la cui passione per il CSI continua a ispirare generazioni di sportivi.