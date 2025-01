Eccellenza, lo Sciacca vince e convince contro il Misilmeri

Comincia nel migliore dei modi il girone di ritorno per lo Sciacca che rifila due reti al Misilmeri e consolida così il terzo posto in classifica. Allo stadio “Guerrera” finisce 2-0. Padroni di casa che passano in vantaggio con l’argentino Margaritini, bravo a liberarsi del suo marcatore e realizzare la rete del vantaggio al 12º.

Il raddoppio arriva nella ripresa e porta la firma di Mistretta che trasforma un calcio di rigore da lui stesso conquistato. Per lo Sciacca sono tre punti importanti che permettono di consolidare il terzo posto in classifica a sei distanze dalla capolista Athletic Palermo e quattro lunghezze dal Gela. Domenica i neroverdi sono attesi dalla trasferta di Castellammare.