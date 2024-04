Eccellenza, solo un pari per il Favara ma i playoff nazionali sono ormai ad un passo 

Finisce con il risultato di 1-1 la sfida tra Marineo e Favara nel campionato di Eccellenza. Gli agrigentini non riescono a “vendicare” la sconfitta subita all’andata ma i playoff nazionali sono ormai una realtà. Alla formazione favarese bastano soltanto 3 punti per accedervi in virtù del secondo posto ormai consolidato. A sbloccare il match sono i padroni di casa con una rete di Sene al 9º. Il Favara pareggia a metà del primo tempo grazie ad un gol di Vizzini.