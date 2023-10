Esordio amaro per la Fortitudo: vince il Rieti

Era il match che tanti tifosi aspettavano, i ricordi di una finale vinta due anni fa che ad Agrigento portano nel cuore ma oggi la Fortitudo Agrigento è stata sconfitta 67-75 in casa contro la Sebastiani Rieti. La squadra di coach Pilot all’esordio stecca totalmente l’approccio alla partita, l’assenza di Cohill si sente e molti tiri sotto canestro sono stati sbagliati e Rieti non perdona. Il primo quarto si chiude con un perentorio 7-19 in favore della squadra di coach Rossi. La prima metà di gara vede protagonista solamente Rieti, il capitano Chiarastella e Meluzzi provano a risalire la china più e più volte, manca sicuramente il miglior Ambrosin a questa partita e Morici con una tripla su 5 tentativi non riesce ad essere efficace. Al rientro dagli spogliatoi, però, si vede un’altra Fortitudo, il pubblico ha spinto la squadra per provare un’incredibile rimonta e da +19 si passa a +3 con una prestazione strepitosa di Alessandro Sperduto, autore di 28 punti e top scorer del match. L’unico ad andare in doppia cifra insieme a Sperduto è Chiarastella con 10. Il Palamoncada diventa una bolgia canestro dopo canestro, Sperduto fa impazzire il pubblico ma sul +3 per Rieti due errori sotto canestro ridanno fiato alla squadra ospite e non perdona con Hogue che firma i punti finali per la vittoria decisiva di Rieti. Tanto rammarico per l’impresa sfiorata e tanto rammarico anche per non aver avuto a disposizione tutto il roster durante la preparazione ma la squadra ha lanciato segnali importanti di non mollare mai, così come ha sempre abituato Agrigento in questa categoria e si prepara per la trasferta di domenica prossima contro Milano.

Moncada Energy Agrigento – Real Sebastiani Rieti 67-75 (7-19, 15-19, 27-16, 18-21)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Sperduto 28 (4/8, 6/11), Albano Chiarastella 10 (2/2, 2/3), Lorenzo Ambrosin 9 (2/6, 1/7), Davide Meluzzi 9 (2/5, 1/4), Jacob Polakovich 8 (4/8, 0/0), Nicolas Morici 3 (0/2, 1/5), Mait Peterson 0 (0/1, 0/2), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/1), Dwayne Cohill 0 (0/0, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 10 – Rimbalzi: 27 3 + 24 (Jacob Polakovich 14) – Assist: 19 (Albano Chiarastella, Lorenzo Ambrosin, Nicolas Morici 4)

Real Sebastiani Rieti: Jazz Johnson 19 (2/4, 3/5), Vittorio Nobile 13 (3/7, 2/3), Marco Spanghero 13 (1/1, 3/6), Alvise Sarto 11 (1/2, 3/4), Davide Raucci 7 (1/2, 1/2), Dustin Hogue 6 (2/3, 0/0), Danilo Petrovic 4 (2/2, 0/1), Andrea Ancellotti 2 (1/3, 0/0), Nazzareno Italiano 0 (0/0, 0/4), Riccardo Minestrini 0 (0/0, 0/0), Gianluca Frattoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 21 – Rimbalzi: 37 3 + 34 (Jazz Johnson 7) – Assist: 10 (Vittorio Nobile, Davide Raucci, Dustin Hogue, Danilo Petrovic 2)