Fortitudo contro Chiusi, Cagnardi: “sarà una partita speciale”

La Fortitudo si prepara alla partita di domenica alle 18 contro Chiusi al Palamoncada, match importantissimo per la qualificazione ai playoff. “Domenica sarà una partita speciale, ci siamo guadagnati la possibilità di raggiungere matematicamente i playoff davanti ai nostri tifosi in quella che è una partita insidiosa tecnicamente e fisicamente per le caratteristiche dei nostri avversari e per le condizioni dei ragazzi che arrivano alla gara con più di un acciacco, sono convinto che il fattore fatica si farà sentire solamente dopo il suono della sirena finale grazie al loro attaccamento alla maglia e all’energia che il nostro pubblico ci saprà trasmettere.Dovremo entrare in campo con la massima concentrazione e giocare con l’ intensità che ci contraddistingue.Abbiamo bisogno più che mai del 6° uomo e siamo sicuri che la nostra gente ci sosterrà come sempre”. Queste le parole di coach Devis Cagnardi.