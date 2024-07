Fortitudo, riconfermati Chiarastella e Morici; arriva Fabrizio Piccone

Prime riconferme in casa Fortitudo Agrigento. La società annuncia che Nico Morici vestirà anche per la stagione 24/25 i colori della nostra società.Giocatore che già negli scorsi anni ha mostrato grande attaccamento alla squadra e sopratutto spirito di abnegazione e voglia di contribuire.Conosciamo bene l’atletismo, la professionalità e le doti tecniche di Nico e sappiamo che sarà un tassello fondamentale nel roster di coach Quilici. “Chi mi conosce sa quanto ci tengo alla Fortitudo, e soprattutto dopo una stagione negativa dal punto di vista del risultato sportivo, c’era una parte di me che aveva tanta voglia di rivincita. E questo ha avuto un peso significativo al momento di scegliere. Mi auguro che insieme alla gente giusta torneremo a prenderci delle soddisfazioni e a divertirci insieme”, ha detto il giocatore Morici.

A fianco a lui ci sarà ancora il capitano, bandiera della Fortitudo, Albano Chiarastella alla sua dodicesima stagione in maglia biancoazzurra. Solidità, concretezza, esperienza e leadership, tutto quello che ci servirà in questa stagione per viverla da veri giganti quali siamo. Albano non ha bisogno né di parole ne di presentazioni perché il valore che lo lega al pubblico agrigentino, ma soprattuto a questa società, va aldilà di ogni risultato e situazione sportiva. È il pilastro di questa squadra che risorgerà più forte di prima e tornerà a coinvolgere grandi e piccoli facendoci divertire.

Tra le new entry c’è Fabrizio Piccone; Il play/guardia classe ‘98 dai natali abruzzesi, proveniente dal Basket Golfo Piombino è stato protagonista della passata stagione con una media di 17.8 realizzati; dinamismo, concretezza e visone di gioco le sue qualità, siamo certi che si innesterà da subito nei giochi di coach Quilici e che il pubblico agrigentino saprà accoglierlo come da sempre sa fare con i nuovi acquisti.