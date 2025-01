Il derby Favara-Licata, vietata trasferta ai tifosi ospiti 

La società Licata Calcio comunica di aver ricevuto, dagli organi di polizia, la notifica del provvedimento che vieta, per motivi di ordine pubblico, a tutti i residenti nella città di Licata, l’ingresso allo stadio Brucculeri per la gara tra ASD CastrumFavara e Licata in programma domenica 26 gennaio, valida per la 21ª giornata di campionato.