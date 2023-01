Il Tennis Club Città di Favara al II posto tra le scuole di Sicilia

Il Tennis Club città di Favara é per il 2022 la seconda scuola in Sicilia e la 45esima in Italia, su ben 900 scuole, secondo il Grand Prix Scuole di Tennis 2022.

Inizio anno, come sempre, è tempo di classifiche del Grand Prix delle scuole tennis. Un ranking che si differenzia rispetto alla graduatoria del trofeo Fitp, premianDo i circoli dove i ragazzi e le ragazze si allenano. Parliamo di tutta l’attività giovanile, da quella provinciale a quella nazionale

Gennaio tempo di classifiche. Dopo quelle rese note la scorsa settimana del Trofeo Fit, ecco quelle del Grand Prix Scuole Tennis.

Un ranking, quest’ultimo, che si differenzia rispetto alla graduatoria del trofeo Fit che tiene presente i risultati dei campionati a squadre. I numeri del Grand Prix ci danno un’altra visione complessiva: premiano i circoli dove i ragazzi e le ragazze si allenano. Tengono per l’appunto conto di tutta l’attività giovanile, da quella provinciale a quella regionale, fino ad arrivare a valutare quanti bambini di determinate scuole sono convocati ai raduni nazionali e nelle rappresentative azzurre degli under.

Tra i dati presi in esame ed oggetto dei punti: le superfici, il fatto di avere campi indoor e outdoor, con palestre e altri spazi, oppure ancora le qualifiche tecniche degli insegnanti.

Nella classifica 2022 generale troviamo ben due circoli siciliani tra i primi 10, vale a dire il Ct Palermo, ottavo, e la Tennis School Monte KàTira al decimo gradino. A vincere è stato il Tennis Training Foligno seguito dall’Accademia Tennis Napoli e dal Tc Finale.

Scorrendo la graduatoria, troviamo il Country Time Club al 54° posto, il Circoletto dei Laghi al 59esimo, il Ct Vela Messina al 70esimo. Chiude la top 100 dei circoli della nostra regione il Tc Siracusa alla posizione numero 99.

Da tenere in considerazione anche la classificazione delle Scuole Tennis in Top School, Super School, Standard School, Club e Basic School.

Nella classifica delle Top School, figura al 6° posto la Tennis School Monte KàTira, alla posizione 27 il Ct Vela Messina, e 47° il Match Ball Siracusa.

Nella classifica delle Super School, troviamo il Ct Palermo sul gradino più alto del podio, al 7° posto il Tc Siracusa, al 14esimo il Proietti Tennis Team, al 19° il Tc Umberto Catania. Passando alla classifica Standard School, il primo circolo siciliano è Il Tc2che occupa il decimo posto. Ventottesimo posto per il Country Time Club, due posizioni dopo troviamo il Circoletto dei Laghi, 62esimo il Tc Kalta e poco oltre la top 100 il Tc Trapani e il Match Ball Mascalucia.

Nella classifica delle Club School, 31esima piazza per il Planet Sport Ragusa, al 45° e al 46° rispettivamente Ct Città di Favara e Polisportiva Ct Enna. Tra i primi 80 anche Snoopy Enna e Ct Mazara. Infine appena a ridosso dei primi 100, Tc Sant’Arcangelo di Licata, Tc Sciacca e Jolly Club Mazara.