Il velista agrigentino Barbera pronto per la “Garmin Roma Per 2”

Il velista agrigentino, Andrea Barbera, parteciperà alla regata d’altura “Garmin Roma Per 2”, insieme a Claudio Fragapane. Torna la gara di primavera organizzata dal Circolo Nautico Riva di Traiano, dopo un inverno passato senza regatare causa Covid. Si parte il 10 aprile, per il solito percorso di 539 miglia che porta i concorrenti a superare un primo cancello a Ventotene per poi dirigersi verso Lipari, da lasciare a sinistra, e rientrare con rotta libera fino a Riva di Traiano.

“L’attesa è già alta, anche perché la voglia di scendere di nuovo in acqua è davvero tanta, dice il velista agrigentino Barbera. Sto preparando la regata da diversi mesi, perchè è abbastanza impegnativa. Io parteciperò rappresentando i colori della mia Agrigento e della Sicilia.“

L’evento è stato presentato presso il Porticciolo di San Leone, ha partecipato anche il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè che ha voluto augurare un grande in bocca al lupo a Barbera per la regata.