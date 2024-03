Karate, al trofeo Funakoshi ottimi risultati per la Asd Kia Body Line di Palma di Montechiaro

Si è svolto ad Acireale il 9º trofeo Funakoshi di Karate con oltre cinquanta società provenienti da tutta la Sicilia e con 680 atleti. La ASD kia Body Line di Palma Di Montechiaro diretta dal maestro Caizzi ha partecipato con 15 atleti di cui 12 si sono piazzati sul podio mentre solo in tre si sono avvicinati al podio. Medaglia d’oro per Sanfilippo Angelo, Posillipo Flavia, Alabiso Nicole, Cammalleri Nicolò e Ribisi Angelica; medaglia d’argento per Greco Simona, Callea Angelo e Falcone Luigi nel kumitè. Terzo posto medaglia di bronzo per Attardo Pietro, Meli Nicolò, Pace Giuseppe e Celona Fatima; al sesto posto per il katà Onolfo Louis e Vitello Carmelo e quinto posto per Restivo Salvatore. “Sono soddisfatto per i miei allievi, sono fiducioso e con l’impegno i risultati possono migliorare ancora”, ha detto il maestro Gioacchino Caizzi.