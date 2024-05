La Fortitudo a Roma in cerca di vittoria, Pilot: “dobbiamo giocare di squadra”

Si è parlato più e più volte di un “dentro o fuori” per la Fortitudo Agrigento e domenica potrebbe essere davvero così. Alle ore 18 a Roma contro la Luiss si gioca quasi tutta la stagione, se Roma dovesse vincere salirebbe a +4 punti sopra la Fortitudo e la squadra di coach Pilot andrebbe all’ipotetico -10 dalla seconda in classifica, ultimo posto valido per centrare la salvezza. La sconfitta di domenica contro Cento ha complicato tutto e riportato le speranze di salvarsi ad una percentuale bassissima, una vittoria di Roma condannerebbe quasi certamente la Fortitudo Agrigento alla retrocessione. “Sappiamo quanto sia difficile questo momento, il risultato di mercoledì ci rammarica molto e bisogna fare un’analisi del momento della stagione, stiamo lottando in tutti modi e stiamo sputando il sangue. Dobbiamo giocare di squadra e provarci fino alla fine. Queste partite contano tantissimo, la Luiss ha battuto Nardò ed è due punti sopra di noi e si affronta come una squadra che conosciamo avendo vinto in casa e perso a Roma nell’ultimo minuto ed ora è cambiato anche il loro roster, conosciamo le loro caratteristiche e proveremo a farci trovare pronti”.Queste le parole di coach Pilot alla vigilia del match che si disputerà domenica alle ore 18 al Palazzetto dello sport di Roma, diretta su LNP Pass.