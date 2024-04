La Fortitudo Agrigento vince al Palamoncada contro il Bologna

La Fortitudo Agrigento torna a vincere dopo tantissimo tempo e lo fa al Palamoncada contro la Fortitudo Bologna. La situazione in classifica di Agrigento rimane molto complessa ma con una sconfitta sarebbe stata un’impresa riuscire a centrare la fase successiva ma col ritorno di coach Pilot in panchina la squadra ha riacquisito un po’ di fiducia nei propri mezzi e, nonostante sia rimasta sotto per gran parte della partita, non ha mai mollato e grazie ai 32 punti di Lorenzo Ambrosin e 17 di Davide Meluzzi è riuscita a strappare la vittoria e portare a casa due punti pesanti. Grande prestazione del collettivo, fondamentale l’approccio di Albano Chiarastella ed una tripla libera di Sperduto che ha pareggiato il match a metà partita in un momento difficile del match. Grande gioia per il pubblico presente che ha abbracciato coach Pilot a fine partita.

Moncada Energy Agrigento – Flats Service Fortitudo Bologna 81-79 (19-20, 17-20, 24-23, 21-16)

Moncada Energy Agrigento: Lorenzo Ambrosin 32 (2/5, 6/14), Davide Meluzzi 17 (2/3, 4/9), Dwayne Cohill 15 (3/7, 3/6), Jacob Polakovich 12 (5/7, 0/0), Alessandro Sperduto 5 (0/1, 0/5), Albano Chiarastella 0 (0/2, 0/1), Agustin Fabi 0 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/1, 0/1), Mait Peterson 0 (0/1, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 – Rimbalzi: 35 11 + 24 (Jacob Polakovich 16) – Assist: 14 (Albano Chiarastella 9)

Flats Service Fortitudo Bologna: Pietro Aradori 15 (0/1, 4/12), Mark Ogden 14 (5/7, 0/2), Deshawn Freeman 12 (5/8, 0/0), Matteo Fantinelli 8 (2/5, 1/2), Riccardo Bolpin 8 (1/4, 2/4), Alessandro Morgillo 7 (2/3, 0/0), Alessandro Panni 7 (2/4, 1/5), Alberto Conti 5 (1/1, 1/3), Luigi Sergio 3 (0/0, 1/2), Marco Giuri 0 (0/1, 0/1), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 42 12 + 30 (Mark Ogden 11) – Assist: 10 (Matteo Fantinelli, Marco Giuri 3)