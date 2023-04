La scuola di ballo Fantasy park prima in un campionato regionale

La scuola di ballo ubicata presso il Fantasy park di Licata ha disputato un campionato regionale a Catania domenica 16 aprile. Il gruppo licatese, guidato dall’istruttrice Rosy Lombardo, ha centrato il primo posto sui 25 in gara. Giulia Marrali di appena 6 anni e’ risultata la prima classificata. Francesca Saporito ed Elisea Cardella si sono invece piazzate in terza e quarta posizione su 15 gruppi in gara.