L’Akragas blinda la difesa con l’esperto centrale Gino Portella

Ancora un importante colpo di mercato dell’Akragas. La Società biancoazzurra è lieta di annunciare di aver perfezionato l’ingaggio del calciatore professionista Gino Portella, nato a Stoccarda, classe 2001, alto un metro e 96 centimetri. È un difensore centrale di grande esperienza, in grado di coprire diversi ruoli del reparto difensivo. Portella arriva dalla MLS, il massimo campionato di calcio degli Stati Uniti d’America. Recentemente ha indossato la prestigiosa maglia del Philadelphia e prima ancora dell’Union II. È cresciuto nel calcio tedesco e nella stagione 2020-2021 ha difeso i colori dell’FC Memmingen, gloriosa società tedesca. Per Portella anche le esperienze nei settori giovanili del SSV Ulm 1846, dell’FC Augusta e dell’FC Heidenheim, tutti club rinomati per aver forgiato talenti del calcio tedesco. All’operazione di mercato ha lavorato alacremente il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata che si dice soddisfatto di aver portato all’Akragas un difensore centrale forte fisicamente e di grande personalità. Per Gino Portella adesso il debutto nel calcio italiano con la maglia dell’Akragas. Il calciatore è già a disposizione di mister Lillo Bonfatto per la partita di domani contro il Pompei.